Clientes de bar são rendidos em assalto na rua Porto Alegre, em Cabo Frio

Um assalto à mão armada foi registrado por câmera de segurança no começo da madrugada deste domingo (7) em frente a um bar na Rua Porto Alegre, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

A área é um dos principais polos gastronômicos da cidade, bastante movimentado à noite. Segundo relato à Polícia Civil, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O garupa, armado, desceu e anunciou o assalto, ordenando que todos se deitassem no chão. Ele apontou a arma para um cliente e exigiu seus pertences.

Durante a ação, a mochila da vítima caiu e foi levada pelo criminoso. Dentro dela havia documentos pessoais, carteira de habilitação, identidade, cartões bancários e cerca de R$ 20 em dinheiro.

Após o crime, os dois bandidos fugiram na motocicleta.

A Polícia Civil investiga o caso e analisa as imagens das câmeras para tentar identificar os autores.