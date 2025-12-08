Pular para o conteúdo

Clientes de bar são rendidos em assalto na rua Porto Alegre, em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_5939

Um assalto à mão armada foi registrado por câmera de segurança no começo da madrugada deste domingo (7) em frente a um bar na Rua Porto Alegre, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. 

A área é um dos principais polos gastronômicos da cidade, bastante movimentado à noite. Segundo relato à Polícia Civil, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O garupa, armado, desceu e anunciou o assalto, ordenando que todos se deitassem no chão. Ele apontou a arma para um cliente e exigiu seus pertences.

Durante a ação, a mochila da vítima caiu e foi levada pelo criminoso. Dentro dela havia documentos pessoais, carteira de habilitação, identidade, cartões bancários e cerca de R$ 20 em dinheiro. 

Após o crime, os dois bandidos fugiram na motocicleta. 

A Polícia Civil investiga o caso e analisa as imagens das câmeras para tentar identificar os autores.

