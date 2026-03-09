Com ruas alagadas, moradores queimaram pneus em protesto em São Pedro da Aldeia

As fortes chuvas que atingiram São Pedro da Aldeia na manhã desta segunda-feira (9) deixaram diversas ruas alagadas e motivaram um novo protesto na RJ-140, onde moradores impediram a passagem de veículos e incendiaram pneus para cobrar soluções definitivas para os constantes alagamentos.

Com a água tomando vias inteiras em bairros como São João e Campo Redondo, moradores registraram cenas de carros atolados, casas atingidas e dificuldade de circulação.

Alguns residentes tentaram improvisar mecanismos para ajudar no escoamento da água, enquanto outros relataram prejuízos e transtornos recorrentes.

Diante da situação, um grupo se reuniu na RJ-140 para chamar atenção para o problema. O bloqueio causou lentidão no tráfego e exigiu a presença de equipes de emergência para controlar a fumaça e liberar a pista.

Segundo os moradores, episódios como o desta segunda não são isolados. Eles afirmam que sempre que chove mais forte as ruas enchem com rapidez, prejudicando quem precisa trabalhar, se deslocar ou manter as casas protegidas.

O grupo cobra intervenções estruturais que evitem que a cidade fique repetidamente debaixo d’água.