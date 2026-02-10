Começa montagem da Arena dos Blocos em Arraial do Cabo

Espaço na Praia dos Anjos receberá abertura da folia, na sexta-feira (13), e shows até a terça-feira (17)

A Prefeitura de Arraial do Cabo está avançando na montagem da estrutura da Arena dos Blocos de Carnaval, instalada na Praia dos Anjos e que vai concentrar os principais shows da programação carnavalesca do município. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado para garantir conforto, segurança e organização ao público.

A abertura oficial do Carnaval será na arena, nesta sexta-feira (13), marcando o início de uma programação intensa que se estende até a terça-feira (17), com apresentações musicais e atrações para diferentes públicos ao longo de todos os dias de folia.

O evento é organizado pela Secretaria de Governo e Eventos, com apoio da Secretaria de Turismo. De acordo com o Turismo, a expectativa é de receber cerca de 500 mil turistas na cidade ao longo dos dias de folia.

Além da arena principal, a programação carnavalesca também será descentralizada, com eventos nos distritos, garantindo que o clima de Carnaval chegue a diferentes regiões de Arraial do Cabo.

A programação inclui ainda ações voltadas a públicos específicos, como o CarnaKids, que oferece atividades pensadas especialmente para o público infantil, e o tradicional Baile da Melhor Idade, que já faz parte do calendário festivo do município.

A Prefeitura reforça que toda a estrutura está sendo planejada com atenção à organização, segurança e bem-estar do público, em integração com as equipes de apoio e serviços municipais.

A programação completa do Carnaval 2026 pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Prefeitura, especialmente pelo Instagram @prefeituradearraialdocabo.