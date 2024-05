Comsercaf anuncia ampliação do Ponto de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis para Tamoios

By

A Comsercaf está expandindo o Ponto de Entrega Voluntária (PEV), em Cabo Frio, levando pela primeira vez uma unidade para recebimento de resíduos recicláveis para o distrito de Tamoios. A localização exata será em breve divulgada pela gestão da autarquia.

No distrito sede, há atualmente dois pontos de entrega, no Horto Municipal Antônio Ângelo Marques, no Portinho, e na Praça da Bandeira, na Passagem. Esta última unidade está sendo gradualmente desativada para concentrar o serviço no Horto, que oferece um espaço mais amplo para receber os resíduos.

“Este projeto é de grande importância para Cabo Frio e estamos comprometidos em aprimorá-lo. Após um estudo realizado pela nossa equipe, constatamos que a quantidade de material entregue na Passagem é menor em comparação com o PEV do Horto, além de demandar equipe e manutenção constante do espaço. Portanto, estamos direcionando desde já todos os voluntários para o Horto e inauguraremos uma unidade em Tamoios para reforçar o serviço de coleta seletiva na cidade”, explicou Luanna Buais, presidente da Comsercaf.

A Comsercaf realizará uma reestruturação no PEV do Horto para comportar os resíduos de forma adequada. O local passará por reformas para melhorar as condições de armazenamento dos materiais e de trabalho dos servidores.

“É gratificante ver o progresso da coleta seletiva em Cabo Frio e sua expansão. Nosso objetivo é retomar as visitas de estudantes e instituições interessadas em aprender sobre reciclagem. Em breve, também voltaremos com a bicicleta, por meio de uma parceria com a Petrobras, que percorre os bairros, facilitando a entrega para aqueles que não podem se deslocar até o ponto de coleta”, disse Rodrigo Macêdo, responsável pela Coleta Seletiva da autarquia.

“A coleta seletiva desempenha um papel fundamental na preservação do meio ambiente. É crucial entender que o que descartamos são resíduos e só se tornam lixo aqueles que não podem ser reciclados. Devemos ter uma consciência adequada sobre o descarte e cuidar do meio ambiente”, explicou Patrick Martins, gestor ambiental da autarquia.

O cidadão pode contribuir com a coleta seletiva entregando os seguintes materiais: papelão, garrafas PET, ferro, pilhas, baterias, lâmpadas, óleo de cozinha, lixo eletrônico, tampinhas de garrafa, alumínio, livros, vidro, latas, entre outros materiais secos e limpos.

A unidade no Horto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, recebendo aproximadamente de 2 a 3 mil quilos de material reciclado por mês, que são destinados a uma cooperativa credenciada. A entrada é pela Rua Crisólito, 56, no Portinho.