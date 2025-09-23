Comsercaf lança série de mutirões de limpeza, iluminação e manutenção em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) iniciou, nesta semana, uma série de mutirões de limpeza, manutenção e revitalização em diversos bairros e pontos turísticos do município. A iniciativa seguirá até o fim do ano e tem como objetivo intensificar os serviços já realizados diariamente, garantindo mais organização para atender moradores e turistas.

O trabalho da autarquia é contínuo, com equipes atuando todos os dias na coleta de lixo; poda de árvores; recolhimento de entulho; pintura de meio-fio; recuperação de praças e manutenção da iluminação pública. No entanto, alguns locais demandam uma força-tarefa especial, devido ao maior acúmulo de resíduos ou necessidade de reforço nos serviços.

“Nosso trabalho é diário, mas o mutirão é a oportunidade de transformar em poucos dias a realidade de cada bairro. Queremos que a população sinta essa diferença de forma rápida e visível”, afirmou o presidente da Comsercaf, Jehann Costa.

Entre os pontos que vão receber os mutirões estão a Orla de Unamar, Jardim Peró, Braga, Manoel Corrêa, Maria Joaquina, Nova Califórnia e Cantinho do Céu, além de vias estratégicas como a Estrada de Búzios e a Avenida Independência.

O cronograma completo dos próximos mutirões será divulgado semanalmente nos canais oficiais da Prefeitura de Cabo Frio e da Comsercaf.

Cronograma da Primeira Semana

Mutirão de Iluminação

22/09 (segunda-feira): Entrada Cantinho do Céu

23/09 (terça-feira): Bairro Cantinho do Céu

23/09 (terça-feira) e 24/09 (quarta-feira): Bairro Foguete

24/09 (quarta-feira): Praça da Reserva do Peró

24/09 (quarta-feira): Tamoios – Avenida da Independência, Bairro Florentinha e Rua do DPO

25/09 (quinta-feira): Praça Jardim Peró e Estrada do Guriri

Mutirão de Limpeza e Manutenção

23/09 (terça-feira): Maria Joaquina, Nova Califórnia, Orla de Unamar, Rua do DPO (Unamar)

24/09 (quarta-feira): Manoel Corrêa, Vila do Sol, Rua dos Badejos (Peró), Travessa Amazonas (Jardim Peró), Braga