Comsercaf recebe reunião do Conselho Gestor da Bandeira Azul e define ações para temporada de verão em Cabo Frio

A Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) recebeu, nesta terça-feira (2), a reunião do Conselho Gestor da Bandeira Azul. O encontro debateu medidas para manter a certificação da Praia do Peró e avançar com o processo de aprovação do Pontal do Peró e da Praia do Foguete, que estão em fase piloto no programa internacional. Também foram definidas ações de reforço para a alta temporada, período em que o movimento nas praias aumenta consideravelmente.

Entre os encaminhamentos estiveram o reforço na limpeza das praias, ajustes na coleta de lixo, que poderá ocorrer mais vezes ao dia, e a instalação de seis novos contentores na orla. Também foram discutidas ações de manutenção da iluminação pública, como a troca preventiva de lâmpadas, além de melhorias no acesso ao Pontal do Peró, com o aterramento das vias principais para garantir segurança e mobilidade.

Outro ponto tratado foi a preparação para o evento de Limpeza de Praias, que acontecerá na segunda quinzena de setembro, integrando a Semana Mundial de Limpeza. A iniciativa abrangerá a Praia do Forte, a Praia do Peró e áreas de Tamoios.

As medidas apresentadas nesta terça-feira à Comsercaf foram inicialmente debatidas no Comitê Gestor da Bandeira Azul, em reunião realizada no dia 28 de agosto, no Pontal do Peró. Na ocasião, representantes do poder público, associações comunitárias, comerciantes e instituições ambientais discutiram propostas para atender às exigências do programa internacional. Essas questões, trazidas diretamente do comitê, serviram de base para os encaminhamentos do encontro realizado na sede da Comsercaf.

Participaram da reunião a bióloga Luísa Rieth, coordenadora local da Bandeira Azul em Cabo Frio; o conselheiro da Comsercaf no programa, Gabriel Tavares; além dos coordenadores das equipes de coleta, limpeza e iluminação.

Segundo o Conselho Gestor, reuniões como esta são frequentes e têm como objetivo alinhar estratégias para atender aos 34 critérios exigidos pela certificação internacional, que atesta a qualidade ambiental e de serviços nas praias.