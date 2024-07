Comunidades Quilombolas de Cabo Frio recebem projeto de Cinema Ao Ar Livre em exibições em telão de Led

O final de semana foi de lazer, entretenimento e cultura para as comunidades quilombolas de Cabo Frio. No sábado, dia 20 de julho, o público pode acompanhar a exibição, em primeira mão, do filme “Malês”, que terá seu lançamento nacional apenas em dezembro deste ano. O ator e diretor Antônio Pitanga e o produtor Flávio Tambellini, participaram do pré-lançamento na Comunidade Quilombola de Maria Joaquina, que ainda contou com um debate sobre a narrativa do filme e o que as comunidades ainda enfrentam nos dias atuais.

– Trazer “Malês” para o Quilombo de Maria Joaquina é muito importante para que possamos conversar com a população. É um momento muito especial fazer um encontro como este para interagir com a comunidade sobre esse momento, conversar sobre onde tudo começou, a perseguição, o preconceito, a invisibilidade, fatos que aconteceram naquela época e que ainda persistem até hoje, disse o ator e diretor do filme, Antônio Pitanga.

As exibições de cinema ao ar livre fazem parte do projeto Rua Cine Arte, uma produção da empresa Ponto Final Soluções em Vídeos, realizado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo. O público também acompanhou a exibição do curta “Meu nome é Mallum”.

– Quando conversei com o Flávio Tambellini e ele disse que viria para a exibição com o Pitanga, fiquei muito feliz em poder proporcionar esse encontro com a produção. A população em contato com a direção e os produtores do filme é muito importante. Meus agradecimentos a Pousada Vila do Mar e Pousada dos Búzios, que através do Thomas Weber, do Convention Bureau, hospedaram nossos convidados, e ao Nani, do Restaurante Buda, que nos recebeu para jantar no sábado à noite, disse Alexandra de Oliveira, idealizadora do projeto.

Em Maria Joaquina, todos puderam conhecer os trabalhos artesanais produzidos pelas mulheres quilombolas da comunidade.

No domingo, dia 21, a exibição aconteceu no Campo de Futebol da Restinga, na Comunidade Quilombola de Botafogo. Além de “Meu Nome é Maalum!”, o público acompanhou a exibição do filme “Nosso Sonho”, que conta a história da dupla Claudinho e Buchecha num telão de LED enorme e som de alta qualidade.

Nos dois dias, a criançada se divertiu também com pula-pula, pipoca, mini-pizza, cachorro quente, hamburguer, algodão doce e guaravita. A superintendente de Audiovisual do Estado, Taila Borges, acompanhou as duas exibições representando a secretária de Cultura do Estado, Danielle Barros.

– Mais uma vez parabenizo o seu trabalho e agradeço o convite para que pudéssemos estar presentes nas exibições dos filmes Malês e Nosso Sonho, respectivamente nos Quilombos de Maria Joaquina e Botafogo. É uma felicidade vermos os resultados da LPG no interior do Estado e também a reação do público as produções do cinema brasileiro, disse Taila Borges.

A infraestrutura do evento incluiu 300 cadeiras em cada localidade, garantindo conforto para os espectadores, iluminação, banheiros químicos e legenda descritiva nos filmes, além de dois profissionais de Libras para acompanhar os debates que aconteceram após os filmes e as falas dos convidados.

Moradores de outras comunidades quilombolas de Cabo Frio, como Maria Romana, Espírito Santo e Preto Forro, também foram convidados.

– Queremos democratizar ao máximo o acesso. É muito bom ver a alegria das pessoas nesses momentos de entretenimento, onde elas saem da rotina para se encontrar nas praças e interagir umas com as outras, complementou a jornalista Alexandra de Oliveira.

O projeto terá outros desdobramentos. Serão realizadas 3 oficinas de audiovisual, onde serão trabalhados na teoria e na prática, conceitos desde a pré-produção até a finalização de um filme, passando pelo roteiro, captação de imagens e edição. No final do curso, os participantes serão capazes de produzir seu próprio curta-metragem.

– Vamos trabalhar nas oficinas com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, mas também vamos dar a opção de produzir o conteúdo utilizando aparelhos celulares e softwares gratuitos, já que todo mundo tem um celular. Queremos que os participantes saiam da oficina capacitados, sabendo transformar uma história em um vídeo, explicou Marcelo Velloso, diretor do projeto.

Uma oficina será realizada em agosto na Associação do Quilombo Maria Joaquina, com apoio da Associação, que cedeu o espaço, para as atividades. As inscrições já podem ser feitas através do formulário disponível no Instagram do projeto. (@ruacinearte). Estão sendo disponibilizadas 40 vagas. Outras duas oficinas serão realizadas em espaços selecionados pela Escola Estadual da Cultura do Rio de Janeiro (EECRJ), vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que promove o aprimoramento de profissionais da área e de agentes públicos.