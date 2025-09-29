Concessionária restabelece energia elétrica no bairro Itajuru por interferência do Procon Cabo Frio

Cumprindo seu papel de proteger os direitos do consumidor, inclusive junto às concessionárias de serviços públicos, o Procon Cabo Frio atuou junto à Enel para restabelecer a energia elétrica de um quarteirão do bairro do Itajuru, que ficou às escuras após a explosão de um transformador, ocorrida há alguns dias.

A interferência do Procon aconteceu depois que o contato inicial feito pelos moradores junto à empresa não teve resposta e uma denúncia foi protocolada. Com isso, a equipe do órgão municipal de Defesa do Consumidor acionou a Ouvidoria da concessionária para resolver o problema, que afetou o posto de saúde do bairro e um posto de combustíveis, além de dezenas de imóveis.

Pouco tempo depois da intervenção direta do Procon Cabo Frio, a energia elétrica no local foi restabelecida.

“Ficamos em contato porque, inicialmente, eles levaram um carro que não adiantaria para resolver o problema, era necessário um carro com cesto para alcançar o poste, que estava todo danificado. Inclusive, ainda havia alguns curtos circuitos acontecendo. O Procon ficou em comunicação com a Enel ininterruptamente até que o problema fosse resolvido”, explica a supervisora de atendimento ao público Luciana Rezende, responsável pela ação.

Os consumidores podem fazer denúncias referentes à qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias na sede do Procon, do Braga (Rua Nicola Aslan, 235), e no Polo de Tamoios, que funciona no Shopping UnaPark (Avenida da Independência s/n, bloco B, sala 4, Unamar). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“O Procon Cabo Frio está sempre à disposição para intervir junto à concessionária nos casos de falta de energia e outros problemas na prestação de serviços, resguardando assim os direitos dos consumidores”, finaliza a coordenadora-geral Mônica Bonioli.