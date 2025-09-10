Concurso público do Instituto de Previdência Cabista abre inscrições nesta quarta-feira

A Prefeitura de Arraial do Cabo e o Instituto de Previdência Cabista (IPC) anunciaram nesta quarta-feira (10) a abertura das inscrições para o Concurso Público nº 01/2025.

O certame oferece vagas para cargos de níveis médio e superior, com inscrições disponíveis até o dia 9 de outubro, exclusivamente pela internet.

Os interessados devem acessar o site da banca organizadora, o Ibam, ou o portal oficial do IPC para realizar a inscrição.

O edital completo com todas as informações sobre os cargos, requisitos e etapas do processo seletivo está disponível no site do Ibam. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail.