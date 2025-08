Concurso Público em Arraial do Cabo: Prefeitura lança edital com vagas na área pedagógica

A Prefeitura de Arraial do Cabo divulgou o Edital nº 01/2025 do Concurso Público nº 01/2024, com vagas destinadas à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer.

As inscrições estarão abertas entre os dias 4 de agosto e 7 de setembro, exclusivamente por meio do link disponível no site oficial da Prefeitura, www.arraial.rj.gov.br .

Este concurso oferece 16 cargos distintos, contemplando oportunidades para níveis médio e superior, entre eles, Pedagogo, Professor de Educação Especial, Professor Docente I (Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática), Professor Inspetor Escolar, Professor Orientador Educacional, Professor Supervisor Escolar, Inspetor de Alunos, Professor Docente II e Secretário

Escolar.

A aplicação das provas está marcada para os dias 12 e 19 de outubro, e o prazo final para o pagamento do boleto de inscrição é 8 de setembro.

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) é o responsável pela organização e execução do certame. A Prefeitura informa ainda que, até o mês de novembro, novos editais serão lançados, totalizando mais de 300 vagas em diversos setores da administração pública municipal.

Os interessados devem acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Arraial do Cabo para atualizações e informações detalhadas sobre as próximas etapas.