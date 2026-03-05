Condenado por homicídio é preso em Búzios após pular casas e se esconder em dispensa

Um homem condenado por homicídio qualificado, foi preso nesta quinta-feira (5) em Armação dos Búzios. Gustavo Rosa da Silva estava foragido desde 2018 e foi localizado enquanto trabalhava em um estacionamento no bairro Geribá.

Segundo a Polícia Civil, durante a fuga, o acusado pulou três residências e se escondeu em uma dispensa de material de limpeza de uma das casas.

Ainda de acordo com os agentes, não houve confronto e nenhum material ilícito foi apreendido. Gustavo foi levado para a delegacia de Armação dos Búzios.

Crime ocorreu dentro de escola

O homicídio pelo qual Gustavo foi condenado ocorreu em uma escola de São Pedro da Aldeia. A vítima, Edvaldo, estava no local para buscar crianças quando foi atingida por disparos.

Contra Gustavo havia um mandado de prisão por homicídio qualificado, com pena superior a nove anos em regime fechado.

Investigações apontaram que o crime contou com a participação de outros dois envolvidos. A Polícia Civil reforçou que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone do Disque Denúncia (21) 2253-1177 ou pelo WhatsApp da delegacia.