Confira a escala de vacinação Pfizer baby nas unidades de saúde de Búzios

Prefeitura reforça a importância da imunização das crianças de 6 meses a 4 anos contra à Covid-19

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desde o ano passado, realiza a imunização contra a covid-19 em bebês com comorbidades ou não nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Nesta segunda semana de janeiro a vacinação, em crianças de 6 meses a 4 anos, acontece, a partir das 9h: terça-feira (10) na UBS João de Souza dos Anjos (Arpoador/Cruzeiro), quarta-feira (11) na UBS Dr° Paulo Acherman (Ferradura) e Clinica da Família Olavo da Costa (Vila Verde), Quinta-feira (12) UBS Benildo Motta (São José), e sexta-feira (13) UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá).

O imunizante é forma mais eficaz de proteção contra a doença e é fundamental para proteger as crianças contra os agravos do vírus que matou mais de meio milhão de pessoas no país desde o começo da pandemia.

Pais ou responsáveis devem apresentar documento, cartão do SUS, carteirinha de vacinação. O esquema de vacinação primário é composto por três doses, com um intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e de oito semanas entre a segunda e a terceira dose. Não está recomendada a intercambialidade com outro imunobiológico para completar o esquema vacinal. A vacina utilizada em todas as doses é sempre a mesma, a Pfizer Baby.