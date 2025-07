CHUVAS: Salineira divulga alterações temporárias de itinerários

Nesta quinta-feira (03), por motivos de segurança devido às condições de tráfego em algumas vias, a Auto Viação Salineira teve alterações de itinerário em linhas municipais e intermunicipais em Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. As alterações são temporárias em virtude das fortes chuvas que atingem a Região. Será usado um itinerário temporário visando uma operação mais segura.

Veja:



Linha 253 São Vicente x Sobara – suspensa

Linha 255 – São Vicente x Barro Vermelho: suspensa temporariamente (más condições de tráfego)

Linha 207 – Araruama x São Vicente (via Morro Grande): suspensa temporariamente (más condições de tráfego)

Linha 216 – Araruama x Regamé: suspensa temporariamente (más condições de tráfego)

Linha 254 – Araruama x Chatuba: Ida para Chatuba normal. No retorno, o ônibus volta via Museu Arqueológico e retorna pela Via Lagos. (más condições de tráfego)

Linha 239 – Circular x Morro Grande (via Patacatu): O ônibus retorna antes da Fazenda dos Cavalos (antiga casa rosa) e não passa no Morro dos Cocos. (más condições de tráfego)

Linha 208 – Araruama x Ponte dos Leites (via Praia do Hospício): Seguindo a rota da linha 243. (más condições de tráfego)

Linha 205/240 – Circular x Morro Grande (via pça. da Bandeira): O ônibus não passa no Morro dos Cocos, seguindo via cemitério. (más condições de tráfego)

Linha 203 – Araruama x Itatiquara /213- Araruama x Boa Vista: Os ônibus retornam após o Sítio Ilha do lazer, próximo a Igreja Assembleia de Deus. (más condições de tráfego)

Linha B436 – Cabo Frio x São Vicente (via Cruz): Os ônibus seguem pela rodovia em ambos os sentidos. (más condições de tráfego)

Linha B400 – São Vicente x Cabo Frio (via Flexeira): Os ônibus seguem pela rodovia em ambos os sentidos. (más condições de tráfego)

Linha B200 – Araruama x Iguaba Grande: Rota alterada devido às obras de asfaltamento: não está passando pelas ruas Alfeu Ferreira, rua 1, rua N, Estrada da Pedreira, Rua das Palmas, rua D, rua J, Rua Damião Rodrigues Silva, Rua Paulino Pinto Pinheiro, Rua Doutor João Vasconcelos e Rua Erlon Chaves. Está seguindo até o fim da Rua Nossa Senhora da Conceição e continua pela Rodovia Amaral Peixoto até chegar a Rua Marquês Garcia.

Linha 302 – São Cristóvão x Agrisa /363 – Sto. Antônio x Agrisa: Os ônibus seguem até a localidade do Surucucu. (más condições de tráfego)

Linha B500 – Cabo Frio x Rasa (via Baía Formosa): O ônibus não está passando na Baia Formosa e segue pelo itinerário da linha B501. (más condições de tráfego)

Linha B480 – Cabo Frio x Retiro: O ônibus segue até o Bar da Marli, e segue pela estrada da caveira. (más condições de tráfego)

Linha 364 – Santo Antônio x Maria Joaquina (via Campos Novos): O ônibus não está passando na Maria Joaquina. (más condições de tráfego)

Linha B410 – Cabo Frio x Sobradinho: O ônibus segue até a Igrejinha de Três Vendas;

Linha B405 – Cabo Frio x Iguaba Grande (via Flexeira): O ônibus não está passando no trecho entre a Igreja Assembleia de Deus de Sapeatiba Mirim até a praça principal da Flexeira e seguem pela RJ 106 – Rodovia Amaral Peixoto.