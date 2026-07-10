Confronto durante buscas por suspeito de homicídio deixa um morto em Cabo Frio

As buscas pelo suspeito de matar Breno Marques, jovem assassinado nesta terça-feira (7) enquanto trabalhava na loja do avô, no bairro Jardim Peró, terminaram com um confronto entre policiais militares e criminosos na noite de quinta-feira (9), no Tangará, em Cabo Frio. Um homem de 28 anos morreu durante a ação.

Segundo a Polícia Militar, a operação foi desencadeada após informações do Disque Denúncia indicarem que homens armados estariam traficando drogas em uma área de mata da comunidade.

Durante a incursão, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado afirmam que foram recebidas a tiros e revidaram.

Ainda conforme a corporação, os suspeitos fugiram, abandonando uma motocicleta. Durante o cerco, um novo confronto foi registrado nos fundos da comunidade.

Após os disparos, um homem foi encontrado ferido, portando uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida, um carregador alongado e uma sacola com drogas.

De acordo com a PM, enquanto os policiais tentavam providenciar o resgate, novos disparos partiram de outros criminosos. Por questões de segurança, o homem foi levado em uma viatura ao Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ocorrência, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um carregador alongado, 24 munições intactas, cinco munições deflagradas, 61 cápsulas de cocaína, 10 tabletes de maconha, um celular e uma motocicleta.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia. A Polícia Civil informou que as investigações para localizar o suspeito do homicídio de Breno Marques continuam, e também apura as circunstâncias da morte decorrente da intervenção policial.