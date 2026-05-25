Confronto entre PM e bandidos termina com dois mortos em Cabo Frio

Dois homens morreram durante um confronto entre bandidos e agentes da Polícia Militar na noite deste sábado (23), no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a PM, as equipes foram ao local, por volta das 23h, apurar uma denúncia sobre a presença de criminosos armados envolvidos em uma disputa por território.

De acordo com o registro da ocorrência, a informação era de que os homens estariam envolvidos com tráfico de drogas, comercialização clandestina de sinal de internet e extorsão de moradores e comerciantes da localidade.

Ao se aproximarem da Rua da Felicidade, os policiais afirmam que foram recebidos a tiros pelos criminosos e revidaram. Após o confronto, dois homens foram encontrados caídos no chão, feridos por disparos.

Ainda segundo a PM, ao avistarem os feridos, os agentes foram alvos de mais disparos, saindo do local levando os baleados para o Hospital Municipal Rodolpho Perissé, em Búzios.

O jornal tenta informações sobre a identidade dos mortos e se ambos morreram após dar entrada na unidade de saúde.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte na 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio.

Com os suspeitos, os militares apreenderam uma pistola com numeração suprimida, um revólver calibre 38, munições, 70 buchas de maconha, R$ 620 em espécie, três celulares e um carregador de pistola alongado.