Confusão após jogo da Seleção termina com ação da PM e denúncias de moradores em Cabo Frio

Uma ação da Polícia Militar após a partida entre Brasil e Noruega, realizada na noite de domingo (5), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, terminou com o uso de agentes químicos para dispersar um grupo e gerou reclamações de moradores, que afirmam terem sido atingidos durante a intervenção.

De acordo com a Polícia Militar, o esquema de segurança foi reforçado após registros de confusões em comemorações de jogos anteriores da Seleção Brasileira.

Nos dias que antecederam a partida, operações integradas com a Guarda Civil Municipal e a 126ª Delegacia de Polícia resultaram na apreensão de 35 motocicletas e dois automóveis por irregularidades.

Ainda segundo a corporação, um trabalho de inteligência identificou informações sobre a suposta fabricação de artefatos explosivos artesanais que poderiam ser utilizados contra as forças de segurança durante as comemorações.

A PM informou que, durante o policiamento no domingo, dois homens foram abordados portando artefatos explosivos e encaminhados à delegacia.

Um deles foi autuado por desacato e por crime relacionado à posse e fabricação de explosivos, permanecendo à disposição da Justiça.

Após o término da partida, conforme a Polícia Militar, equipes que atuavam no Jardim Esperança foram alvo do lançamento de artefatos explosivos por pessoas que estavam dispersas entre o público, o que teria dificultado a identificação dos responsáveis.

Diante da situação, a corporação informou que utilizou granadas de agente lacrimogêneo para dispersar os envolvidos e restabelecer a ordem pública.

A PM afirmou que, em razão das condições do vento, parte do agente químico acabou se espalhando pela região.

Moradores, no entanto, relataram que idosos, crianças e pessoas que não participavam dos tumultos também foram atingidos pelos efeitos do gás e do spray de pimenta, passando mal durante a ação. Vídeos gravados no local mostram correria no momento da intervenção policial.

O caso segue sendo apurado pelas autoridades.