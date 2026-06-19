Conselho denuncia raios X em sala improvisada na UPA de São Pedro da Aldeia: ‘sem blindagem e a vida de pessoas em risco’

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Rio de Janeiro (CRTR-RJ) denunciou a realização de exames de raio-x em uma sala improvisada, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo o órgão, após receber relatos sobre o procedimento irregular com risco grave à saúde pública, representantes fiscalizaram a unidade no mês de maio, constataram a condição do espaço e, após consolidação e confirmação das informações, notificaram os órgãos de fiscalização nesta quarta-feira (17) para que investiguem o caso.

“A sala não contempla nenhum tipo de blindagem, colocando a vida das pessoas em risco. Porque cada disparo realizado naquela sala é responsável por irradiar uma quantidade expressiva de pessoas que estão ao redor da sala, longe de um anteparo físico para proteção”, alertou Fabrício de Oliveira, presidente do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Rio de Janeiro (CRTR-RJ).

“A gente oficiou a Vigilância Sanitária do município, do Estado e o Ministério Público para apurar as responsabilidades de quem foi que determinou que o equipamento tivesse sendo utilizado sem a devida blindagem e sem o devido laudo de radioproteção”, disse.

O Conselho (da 4ª Região) informou que um equipamento portátil de raios X foi usado em uma sala de curativos enquanto a sala de radiologia da UPA estava interditada para reformas, incluindo a troca do piso.

O órgão questiona o não atendimento das exigências técnicas e de segurança previstas para a realização desse tipo de exame, que exige blindagem adequada, estudo de barreiras, laudo de proteção radiológica ou autorização específica para a atividade.

As denúncias apontam para uma possível exposição de pacientes, profissionais de saúde e demais pessoas que circulavam pela unidade à radiação ionizante sem os controles exigidos pela legislação.

O conselho também destacou preocupação com a presença de trabalhadoras gestantes na unidade e com o atendimento de crianças e adolescentes no local.

Ofício enviado à UPA

ofício enviado à UPA, o CRTR-RJ solicitou a suspensão de atividades radiológicas realizadas fora de ambientes licenciados e pediu o envio de documentos técnicos, como laudos de proteção radiológica, estudos de barreiras e relatórios de dosimetria dos trabalhadores. O órgão também solicitou a abertura de procedimento administrativo para apurar eventuais responsabilidades.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a Vigilância Sanitária realizará uma fiscalização na unidade para verificar as informações apresentadas. Segundo a pasta, caso sejam constatadas irregularidades, serão adotadas as medidas cabíveis.

Procurada, a Fundação Saúde, responsável pela gestão da UPA, negou qualquer irregularidade.

Em nota, a instituição informou que os exames foram realizados com um aparelho móvel à beira leito durante a reforma da sala de raios X e que o espaço já voltou a funcionar normalmente após a conclusão das obras.

“A Fundação Saúde, gestora da UPA São Pedro da Aldeia, informa que não existiu qualquer irregularidade na realização de exames. Durante a reforma do piso da sala de Raio X, que já voltou ao seu funcionamento normal, os exames foram feitos com um aparelho móvel à beira leito”, informou a nota.