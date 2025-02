Construção do primeiro hospital municipal de São Pedro da aldeia segue a todo vapor

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue avançando na construção do primeiro Hospital Municipal da cidade.

Com investimento superior a R$15 milhões, fruto de repasses da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, as obras estão na fase de construção de novas alvenarias no primeiro e no segundo pavimento, além da regularização e marcação da área destinada ao futuro Centro de Imagens.

As equipes também atuam na demolição da estrutura antiga e na implementação das redes elétrica e hidráulica, além do emboço das novas alvenarias.

Conforme cronograma estabelecido, as próximas etapas incluem o início da execução das sapatas na área do Centro de Imagens.

O Pronto-socorro continuará funcionando no local e será integrado ao novo hospital, que contará com uma estrutura moderna e adequada.