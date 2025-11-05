Convênio entre Prefeitura de Cabo Frio e Governo do Estado amplia efetivo da 126ª DP e agiliza investigações

O aumento do efetivo da Polícia Civil em Cabo Frio, por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS), já mostra resultados na segurança pública do município. O programa, iniciado em agosto de 2025, é fruto de um convênio entre a Prefeitura de Cabo Frio e o Governo do Estado do Rio de Janeiro e permite que policiais realizem horas extras remuneradas nos dias de folga.

A Prefeitura custeia 240 RAS/mês, garantindo que oito agentes extras por dia estejam à disposição da 126ª Delegacia de Polícia. Com mais profissionais em atividade, o atendimento ao público ganha agilidade, o tempo de espera diminui e os procedimentos investigativos avançam com maior rapidez, incluindo registro de ocorrências, instauração de inquéritos, diligências e cumprimento de mandados.

De acordo com dados da Polícia Civil repassados ao governo municipal, entre agosto e outubro de 2025, comparando com o mesmo período de 2024, o número de prisões passou de 16 para 54, um crescimento de 237,5%. No mesmo intervalo, os indicadores de criminalidade apresentaram queda expressiva: 11 homicídios a menos, 9 roubos de veículos a menos e 23 registros a menos de roubo de rua.

Para o prefeito Dr. Serginho, o convênio integra um planejamento contínuo de valorização da segurança pública no município. “Essa parceria nos permite ampliar o número de policiais na delegacia e melhorar o atendimento à população. Os impactos já podem ser percebidos no dia a dia de quem vive e visita Cabo Frio”, afirma.

Ao fortalecer a 126ª Delegacia, o município também potencializa o trabalho da Polícia Civil, responsável por investigar crimes, reunir provas, localizar suspeitos, cumprir mandados e encaminhar os casos ao Ministério Público e à Justiça. É um trabalho técnico, minucioso e muitas vezes silencioso, que resulta em prisões qualificadas, desarticulação de redes criminosas e redução da sensação de impunidade.

A ampliação do efetivo dedicado exclusivamente à inteligência e à investigação fortalece o planejamento da segurança pública em Cabo Frio, garantindo presença do Estado tanto nas ruas quanto dentro das delegacias.