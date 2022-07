Copa de Futebol agitou fim de semana em Arraial do Cabo

No último sábado (2), a Copa de Futebol de Arraial do Cabo Sub-15 agitou a Villa Industrial. O evento, destinado aos jovens atletas da região, reuniu oito times no total, sendo eles do centro da cidade, Monte Alto, Figueira, Araruama e Cabo Frio para uma disputa solidária. Os jogos aconteceram ao longo do dia, no campo da Villa.

O campeão desta edição foi o Beira-mar Futebol Clube de Figueira e o Vasco de Araruama ficou com o vice campeonato. Os melhores jogadores em campo também receberam premiação. Lucas Alves, do Vasco de Araruama, foi o artilheiro da competição e Matheus Bento, do Cruzeiro de Arraial do Cabo, recebeu o troféu de melhor goleiro.

Os participantes da competição doaram alimentos não perecíveis que serão destinados às entidades que atendem famílias em situação vulnerável no município.

A Copa de Futebol Sub-15 foi mais uma realização da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de

Governo, Eventos, Esporte e Lazer.