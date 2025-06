Copa FARJ desembarca em Iguaba Grande e abre inscrições

A Prefeitura de Iguaba Grande, em parceria com a Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro (FARJ), realizará no próximo dia 29, a partir das 8h, na Praia do Popeye, a Copa FARJ 2025. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 20 de junho através do site oficial da federação.

Os interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição e apresentar obrigatoriamente, no dia do evento, o termo de isenção de responsabilidade e a declaração de aptidão física, disponíveis no regulamento oficial do evento, além de um atestado médico liberando para prática esportiva.

A competição, voltada para atletas federados e não federados, promete reunir nadadores de diferentes faixas etárias e níveis técnicos, em provas de águas abertas. Iguaba foi escolhida pela sua localização estratégica e pelas condições ideais para a prática da modalidade, com águas calmas e seguras.

“Sediar a Copa FARJ 2025 é uma grande honra para o nosso município, pois valoriza o esporte, movimenta o turismo e coloca a nossa cidade no mapa das grandes competições aquáticas do estado. Iguaba tem uma vocação natural para eventos como esse, com nossas águas calmas, paisagens encantadoras e uma população acolhedora. Esperamos todos de braços abertos para um dia de competição, integração e celebração do esporte ao ar livre”, comentou o secretário de Esporte, Nickolas Tahim.

Além de movimentar o esporte aquático no estado, a Copa FARJ tem como objetivo incentivar novos talentos e promover o intercâmbio entre equipes, clubes e escolas de natação. A etapa de Iguaba Grande é uma das mais aguardadas do circuito de 2025, que já passou por outras cidades litorâneas do Rio, como Búzios.