Coral da Superintendência da Terceira Idade de Araruama brilha em um dos maiores festivais de corais do Brasil

O Coral Municipal da Superintendência da Terceira Idade de Araruama encantou o público ao se apresentar no “Canta Brasil 2022”, em Caxambu-MG.

O grupo, formado por 37 componentes, que tem como maestro Rafael Andrade, e maestrina, Denise Andrade, emocionou a plateia com as canções: Além do Arco-Íris, Não aprendi dizer adeus e Edelweis.

A apresentação do Coral no evento de Minas Gerais é um marco para os participantes, já que o “Canta Brasil 2022” é considerado um dos maiores festivais de corais do país, com grande prestígio.

Além disso, apresentações como essa motivam os idosos, que se mantém ativos, em constante aprendizado, além de se sentirem respeitados e incluídos socialmente.