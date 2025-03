Coronel da PM com passagem pelo Comando de Operações Especiais do Estado é nomeado Secretário de Segurança de Búzios

A segurança de Búzios ganhou um importante reforço com a nomeação de Gláucio Moreira da Silva, Coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), com passagem pelas Unidades Especiais: BOPE e COE. Ele foi nomeado nesta segunda-feira (24), por meio do Boletim Oficial nº 507, após convite do Prefeito Alexandre Martins. A nomeação marca o início de uma nova fase na segurança do município, com a criação da Secretaria de Segurança, estabelecida através da alteração da Lei nº 1.619, de autoria do prefeito.

O novo secretário chega ao cargo com um currículo sólido e vasta experiência em segurança pública:

FORMAÇÃO EDUCACIONAL:

1987/1989 – Escola de Formação de Oficiais – EsFO/PMERJ;

1998 – Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais;

2011 – Curso Superior de Polícia Militar – ESPM/PMERJ;

2011 – MBA em Gestão de Segurança Pública – Fundação Getúlio Vargas.

Curso de Operações Especiais – BOPE/PMERJ;

Curso de Operações na Selva – Centro de Instrução de Guerra na Selva – Exército Brasileiro;

Curso de Segurança Integral em Grandes Eventos Esportivos – Cuerpo Nacional de la Policía (Madri, Espanha);

EXPERIÊNCIA MILITAR:

Chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Especiais do Estado do Rio de Janeiro;

Superintendente de Segurança da Casa Militar da Prefeitura do Rio de Janeiro;

Segurança Pessoal do Governador do Estado do Rio de Janeiro;

Instrutor do Curso de Operações Especiais (1995/1996);

SUBCOMANDANTE DOS BATALHÕES:

2º BPM – Botafogo (Zona Sul);

16º BPM – Olaria (Zona Norte);

18º BPM – Jacarepaguá (Zona Oeste);

21º BPM – São João de Meriti (Baixada Fluminense);

22º BPM – Maré (Zona Norte).

COMANDANTE DOS BATALHÕES:

9º BPM – Rocha Miranda (Zona Norte);

14º BPM – Bangu (Zona Oeste);

16º BPM – Olaria (Zona Norte);

22º BPM – Maré (Zona Norte).

Com 30 anos de serviço ativo na PMERJ, Coronel Gláucio Moreira chega para fortalecer a segurança de Búzios, levando uma bagagem de conhecimento e estratégia para garantir mais proteção e eficiência na segurança pública do município.