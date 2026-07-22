Corpo de adolescente é encontrado após cinco dias de buscas no mar de Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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O corpo do adolescente Juan Guilherme Martins, de 14 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (22) por equipes do Corpo de Bombeiros, na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo. O jovem estava desaparecido desde a última sexta-feira (17), quando entrou no mar para mergulhar. 

As buscas, realizadas por equipes do 18º Grupamento de Bombeiro Militar (Cabo Frio) duraram cinco dias e foram dificultadas pelas condições do mar, que permaneceu agitado por causa da ressaca. 

A equipe contou com o apoio de embarcações, motos aquáticas e drones. 

As circunstâncias do desaparecimento ainda são investigadas. 

As autoridades orientam que banhistas respeitem a sinalização nas praias e evitem entrar no mar enquanto persistirem as condições de ressaca, devido ao risco provocado pelas ondas fortes e correntes de retorno.

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