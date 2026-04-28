Corpo de homem desaparecido é encontrado com marcas de tiros em Cabo Frio

O corpo de Cristiano Machado de Souza, 23 anos, que estava desaparecido desde o fim de semana foi encontrado na manhã desta terça-feira (28) na Praia das Dunas do Peró, em Cabo Frio. A localização foi confirmada pela Polícia Militar.

Segundo a corporação, o corpo apresentava marcas de disparos de arma de fogo. A vítima seria o homem cujo desaparecimento havia motivado manifestações na região nos últimos dias.

Na noite de segunda-feira (27), moradores voltaram a realizar um protesto na área da Reserva do Peró, pedindo pela localização do rapaz, que até então não havia sido encontrado.

O ato ocorreu um dia após uma primeira manifestação, que terminou em confronto com a polícia, com registro de tiros quando as equipes chegaram ao local.

Sendo a PM, de acordo com os próprios manifestantes, o homem teria desaparecido no sábado (25), após uma troca de tiros entre grupos rivais na Praia das Dunas do Peró. A suspeita é de que ele tenha sido sequestrado e morto por integrantes de uma facção criminosa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O policiamento segue reforçado na região.

Nota da Polícia Militar

A Policia militar recebeu ligação 190 informando que havia um corpo na Dunas do Peró, sendo confirmado no local , sendo este posteriormente identificado pela família sendo o Nacional residente no bairro Reserva do Peró que encontrava se desaparecido desde sábado dia 25/04.