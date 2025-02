Corpo de homem é encontrado em terreno de depósito municipal de São Pedro da Aldeia

.

Nesta segunda-feira, dia 10, a Polícia Militar de São Pedro da Aldeia recebeu uma denúncia sobre a um cadáver no terreno do Depósito Público Municipal, localizado na Rua Francisco Santos, no bairro Estação, em São Pedro da Aldeia.



O corpo, aparentemente do sexo masculino, estava parcialmente soterrado sob entulhos, e com crachá da empresa Salineira, com partes do rosto e do braço direito em avançado estado de decomposição e grande dilatação abdominal. Não foi possível identificar a parte inferior do corpo, que estava coberta pelos materiais no local. A descoberta foi feita por um servidor da Secretaria de Serviços Públicos, que estava executando serviços na área.