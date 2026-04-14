Corpo de turista mineiro é encontrado após ser arrastado pelo mar em Arraial do Cabo no dia do aniversário

O corpo do turista de Belo Horizonte (MG), Vinícios Marques Macedo, de 18 anos, foi encontrado no mar de Arraial do Cabo, e reconhecido pela família, segundo o Corpo de Bombeiros, na tarde desta segunda-feira (13).

A família do jovem chegou à região e foi para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio, para onde o corpo foi levado, segundo o IML o corpo ainda vai ser liberado na tarde desta terça-feira (14). Na praia, um parente também havia encontrado um short que poderia ser do rapaz.

Vinícius havia desaparecido na tarde de sábado (11), no dia do aniversário de 18 anos, após ser visto ultrapassando algumas ondas na Praia Grande, em Arraial do Cabo, sem conseguir retornar. O mar estava bastante agitado e com bandeiras vermelhas fixadas nos pontos mais perigosos.

As buscas ocorriam pelo terceiro dia quando o corpo foi resgatado por mergulhadores na Praia Brava, também em Arraial do Cabo.

Os agentes do 18º Grupamento de Bombeiro Militar de Cabo Frio atuaram junto a guarda-vidas de Arraial do Cabo na cidade, com apoio, moto aquática, embarcação, drones e mergulhadores.