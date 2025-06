Corpus Christi reúne fiéis em Búzios nesta quinta-feira, com Tapete de Sal e procissão em Manguinhos

Nesta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, a partir das 8h, terá início a confecção do tradicional Tapete de Sal na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em Manguinhos, em frente à Igreja Santa Rita de Cássia. A celebração da Santa Missa Campal será realizada às 17h, seguida da procissão com o Santíssimo Sacramento sobre os tapetes preparados pelos fiéis. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico.

A montagem dos tapetes envolve dezenas de pessoas da comunidade, que utilizam materiais como sal, areia colorida, café e cascas de ovos para formar imagens com símbolos da fé católica, como a hóstia e o cálice. A tradição representa a passagem de Cristo no meio do povo, simbolizada pela procissão com a Hóstia consagrada.

Para a organização do evento, o trânsito na Avenida José Bento Ribeiro Dantas será fechado nesta quarta-feira (18), a partir das 21h, para a colocação do sal. Já na quinta-feira (19), por conta da celebração, a via será novamente interditada a partir das 6h da manhã, em frente à academia Workout. Quem trafega no sentido Centro de Búzios será desviado pela via lateral da Igreja Santa Rita, retornando à avenida principal logo após a academia. Já quem vem do Centro será direcionado ao desvio na altura da banca do Charuto. A Prefeitura pede atenção redobrada aos motoristas e a colaboração de todos para garantir a segurança dos participantes.