Corrida da Padroeira altera trânsito no Centro de Cabo Frio neste fim de semana

A Guarda Civil de Cabo Frio vai atuar com um esquema especial de trânsito e segurança viária neste domingo (10), durante a tradicional Corrida da Padroeira. O evento, promovido pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção, terá largada às 7h30, na Praça Porto Rocha, e faz parte das celebrações em homenagem à padroeira da cidade. Esta será a 18ª edição da corrida, com percursos de 5 km e 10 km pelas ruas do Centro.

Para garantir a segurança dos participantes e a organização do evento, as alterações no trânsito começam no sábado (09), a partir das 13h. A Avenida Nossa Senhora da Assunção será parcialmente interditada para montagem da estrutura. No mesmo horário, o quarteirão entre essa via e a Rua Raul Veiga também será fechado para instalação do posto médico e apoio logístico da prova. O bloqueio segue até as 14h de domingo.

No domingo (10), a partir das 4h30, a Avenida Nossa Senhora da Assunção será novamente interditada, nas imediações da Praça Porto Rocha. Durante todo o evento, agentes da Guarda Civil Municipal estarão posicionados em pontos estratégicos para orientar motoristas, pedestres e garantir o ordenamento viário.

O percurso de 5 km inclui vias como Avenida Nilo Peçanha, Macário Pinto Lopes, Hilton Massa e retorno à Avenida Nossa Senhora da Assunção. Já o trajeto de 10 km segue até a Avenida Litorânea, passando pelas ruas João Antônio Rocha, dos Cravos e Enf. Ricardo Sanches, retornando também pela Macário Pinto Lopes e Hilton Massa.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública reforça o pedido de atenção redobrada aos condutores e a colaboração da população durante o período de interdições temporárias, contribuindo para a realização segura e organizada da corrida.

Clique aqui para ter acesso ao mapa das intervenções: