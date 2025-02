Corrida noturna agita Arraial do Cabo neste sábado

No próximo sábado (15), Arraial do Cabo recebe a 1ª edição da Summer Night Run, uma corrida noturna em meio às paisagens incríveis do Parque Estadual da Costa do Sol.

A largada será às 18h30, na Praia Grande, onde os atletas percorrerão 6km, passando pela Rebeche, retornando pela areia da praia de volta ao ponto de partida. Um desafio incrível para os mais de 500 atletas esperados na competição.

Além da experiência única de correr sob as estrelas, quem completar a prova garante uma medalha exclusiva. Os mais rápidos ainda sobem ao pódio e levam troféus para casa.

Ainda dá tempo de participar! As inscrições ficam abertas até 14 de fevereiro no site www.summernightrun.com.