Costa do Sol do Rio de Janeiro recebe avaliadores da UNESCO nesta semana

Nesta semana, o Geoparque Aspirante Costões e Lagunas da Costa do Sol do Rio de Janeiro recebe a visita dos avaliadores da UNESCO, Artur Sá (Portugal) e Miguel Cruz (México). A dupla irá analisar as condições para conceder ao conjunto de atrativos naturais e culturais da região o título de Geoparque Mundial da UNESCO, chancela de prestígio internacional que valoriza boas práticas de gestão territorial, reconhece o patrimônio existente e promove o desenvolvimento local. “Os avaliadores irão conferir e avaliar o Dossiê entregue em novembro de 2023, além de observar as ações que estamos realizando quanto à sinalização turística do Geoparque nas 16 cidades integrantes, e apreciar o material distribuído nos pontos de informação turística, nas escolas e outros. Estamos muito otimistas”, conta Marco Navega, presidente do Condetur Costa do Sol, entidade coordenadora da visita, juntamente com o Contur da Costa Doce e o Conselho Gestor do Geoparque, orientados pela Professora Katia Mansur da UFRJ.

O Geoparque reúne 16 municípios da região, indo de Maricá a São Francisco de Itabapoana, passando por Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Quissamã, Rio das Ostras, São João da Barra, São Pedro da Aldeia e Saquarema.

Criado em 2011 e com área de quase 11 mil km², o Geoparque Aspirante Costões e Lagunas soma mais de 460 km de litoral, indo de Maricá à São Francisco de Itabapoana. Compreende áreas de interesse científico, didático e pedagógico, turístico, histórico, pré-histórico, cultural e ecológico, espalhando-se por 16 municípios. Cerca de 15% de toda a área corresponde à Unidades de Conservação municipal, estadual ou federal, além de espelhos d´água de lagoas e lagunas além de rios de grande importância hídrica para o Estado e a Região.

O objetivo da criação do geoparque e da busca por chancelas mundiais é a conservação de uma área com beleza e conteúdo geocientífico singular. O sítio compreende costões com mais de dois bilhões de anos de história geológica, flora e fauna endêmicas e lagunas hipersalinas. Vestígios arqueológicos e sítios de interesse histórico e cultural também fazem parte do geoparque, em especial, os relacionados às primeiras povoações brasileiras, à exploração do pau-brasil, à invasão francesa em Cabo Frio e ao caminho dos Jesuítas.

Riquíssima, a região foi registrada nas passagens de naturalistas como Charles Darwin, príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied e Saint-Hilaire. E ainda tem os faróis, as histórias dos naufrágios, as construções tombadas, as lendas e os mitos contadas pela população caiçara e quilombola.

Programação:

23/07

Maricá

. Ponta Negra + Gruta e Praia da Sacristia

Tipo de sítio: Geológico e Turístico – Limite do terreno Africano (Domínio Tectônico Cabo Frio) com as rochas do Terreno Oriental (que seria a Placa Sul-Americana no Neoproterozoico)

Saquarema

. Promontório da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré + Praia de Itaúna

Tipo de sítio: Geológico, Turístico e Cultural – rochas do embasamento (2 bilhões de anos), artesanato, praia e Igreja do século 17; e praia Bandeira Azul onde se realiza a Etapa do Campeonato Mundial de Surf (ondas formadas por refração das ondas nas rochas)

Araruama

. Lagoa Vermelha

Tipo de sítio: Geológico e Cultural – estromatólitos holocênicos e salina tradicional

Arraial do Cabo

. Brejo do Espinho

Tipo de Sítio: mirante geológico – laguna hipersalina com depósitos de dolomita de origem microbial. Como a área é sujeita a alagamentos em tempo de chuva, pode não ser possível alcançar o sítio para visualizar a dolomita

. Pontal do Atalaia

Tipo de Sítio: Mirantes geológico, turístico, cultural e ambiental – ressurgência (que altera o clima regional e propicia riqueza para a pesca artesanal), Capital do Mergulho do Brasil e beleza cênica

. Iguaba Grande

. Pedra da Salga + Lagoa de Araruama

Tipo Geológico e Turístico – passeios de barco até uma falha geológica

São Pedro da Aldeia

. Praia da Baleia + Colônia de Pesca da Baleia

Tipo de Sítio: cultural – encontro com pescadores e artesãs

24/07

Armação dos Búzios

. Praia do Forno

Tipo de sítio: Geológico e Turístico – Bandeira Azul – Orogenia Búzios no Cambriano, praia com areia rosa / vermelha pela presença de granada em abundância, com cianita e sillimanita na composição das rochas.

. Sede do Quilombo de Baía Formosa + E.M. Professora Lydia Sherman

Tipo de sítio: Cultural. Afloramento África Geológica; Escola quilombola infantil que utiliza nosso material paradidático nas aulas com as crianças

Cabo Frio

. Praia Brava

Tipo de sítio: Geológico e Turístico – Ofiolitos

. Fazenda Campos Novos + Escola Nilo Batista

Tipo de sítio: Fazenda Jesuítica do século 17, com paleofalésias, paleolagunas e sambaqui), passagem de Charles Darwin e escola

Casimiro de Abreu

. Museu/Casa de Casimiro de Abreu + Rio/Morro de São João

Tipo de sítio: Cultural: Museu e casario colonial, Geológico / Geomorfológico: Mirante para o Morro de São João (corpo plutônico alcalino – magmatismo intraplaca). Passagem de Charles Darwin pelo local.

Rio das Ostras

. Casa de Cultura + Museu Sambaqui da Tarioba + Feira de Artesanato

Tipo de sítio: Arqueológico

25/07

Macaé, Carapebus e Quissamã

. Sobrevoo de helicóptero sobre o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e o Arquipélago de Santana

Tipo de sítio: Geológico e Ambiental – Sobrevoo de helicóptero sobre o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e sobre o limite do Domínio Tectônico de Cabo Frio – rochas africanas ao norte (Arquipélago de Santana).

Carapebus

. Travessia de barco no Canal Campos-Macaé – Lagoa de Carapebus até Praia de Carapebus

Tipo de sítio Turístico e Histórico – navegação sobre o segundo maior canal artificial do mundo, com observação da biodiversidade e de um arenito antrópico

Quissamã

. Quilombo da Machadinha + Apresentação de Jongo

Campos dos Goytacazes

. Cerâmicas, usinas e igrejas seculares

Tipo de sítio: cultural. Passagem panorâmica pela estrada dos caminhos do Açúcar (cerâmicas, usinas e igrejas seculares) sobre a planície aluvionar do rio Paraíba do Sul até Farol de São Tomé (colônia de pescadores tradicionais)

Campos dos Goytacazes + São João da Barra

. Lagoa Salgada

Tipo de sítio: Geológico – estromatólitos holocênicos

São João da Barra

. Pontal de Atafona

Tipo de sítio: Geológico e Cultural – erosão costeira no delta do Rio Paraíba do Sul. Pode-se, ainda, visitar a Casa do Artesão Sanjoanense

26/07

São João da Barra e São Francisco de Itabapoana

. Travessia de barco no rio Paraíba do Sul (SJB a SFI)

Cruzar o rio Paraíba do Sul de barco, como fazem os moradores rotineiramente

São Francisco de Itabapoana

. Falésias da Praia da Lagoa Doce + Projeto Meninas Geocientistas

Tipo de Sítio: Geológico – Formação Barreiras (unidade geológica que ocorre desde o Amapá até o estado do Rio de Janeiro) e encontro com as Meninas Geocientistas (nosso projeto de igualdade de gênero) e professoras.

. Reunião Geral/Final | Secretaria Municipal de Educação e Cultura