Criança de 2 anos chega morta a hospital de Cabo Frio e polícia investiga se houve abuso sexual

Uma menina de 2 anos e 11 anos chegou morta ao Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, na tarde desta segunda-feira (29). Ela foi levada ao hospital pelo pai e pelo irmão mais velho, de 18 anos.

De acordo com a Prefeitura, que administra o hospital, a equipe médica que realizou o atendimento identificou lesões nas partes íntimas da criança, o que levou à suspeita de violência sexual. A Polícia Militar foi acionada. O pai e o filho foram encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia, onde prestaram depoimento.



O delegado Alessandro Gabri disse que a médica que atendeu a criança informou que encontrou lesão anal e vaginal no corpo, lesões que não aparentavam terem sido causadas no mesmo dia. A Polícia Civil informou, na manhã desta terça, que considera a suspeita de abuso sexual nas investigações.

“Há evidências neste sentido. Estamos aguardando o laudo da necropsia, que tem potencial para ratificar ou não esta suspeita”, disse o delegado Alessandro Gabri.

No começo da tarde, Gabri atualizou nossa reportagem informando que o médico legista não encontrou sinais de violência sexual neste primeiro momento, mas reforçou que é necessário aguardar o resultado do exame. O delegado disse ainda que pediu urgência no resultado, que deve sair em dez dias.

Em nota, a Prefeitura explicou que a “gestão do hospital tomou as medidas cabíveis, entrando em contato com os órgãos responsáveis, encaminhando, em seguida, o corpo da criança para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio”.