Criança desaparece ao mergulhar em açude em Saquarema

Uma criança de aproximadamente 10 anos está desaparecida após mergulhar em um açude, em um pasto de gados, no bairro Alvorada, em Saquarema, nesta segunda-feira (15).
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acionamento foi por volta das 13h.
A criança estaria acompanhada de outros dois colegas e com o calor decidiu mergulhar no açude e não retornou.
As buscas ainda estão em andamento. Segundo os agentes que atuam no local, o açude é grande, tem profundidade e água barrenta, o que dificulta as buscas.