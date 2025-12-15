Pular para o conteúdo

Criança desaparece ao mergulhar em açude em Saquarema

Jornal de Sábado
IMG_6206

Uma criança de aproximadamente 10 anos está desaparecida após mergulhar em um açude, em um pasto de gados, no bairro Alvorada, em Saquarema, nesta segunda-feira (15). 

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acionamento foi por volta das 13h. 

A criança estaria acompanhada de outros dois colegas e com o calor decidiu mergulhar no açude e não retornou.

As buscas ainda estão em andamento. Segundo os agentes que atuam no local, o açude é grande, tem profundidade e água barrenta, o que dificulta as buscas.

Veja também

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 15

IMG_6205

Confronto policial em Cabo Frio deixa dois mortos e um preso nesta segunda

IMG_6195

Prefeitura de Cabo Frio entrega crachás aos ambulantes na próxima quarta

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 12

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.