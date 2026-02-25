Pular para o conteúdo

Criança é atacada por cachorro enquanto brincava na rua em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
IMG_7784

Uma criança de 7 anos foi atacada por um cachorro enquanto brincava na rua, na tarde desta segunda-feira (24), no bairro Canaã, em Arraial do Cabo. O menino foi mordido na perna e precisou ser levado para atendimento médico. 

A família registrou ocorrência na delegacia de Arraial. O caso foi enquadrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animal, conforme o Decreto-Lei nº 3.688/41. 

Rafael Alvarenga, pai da criança, relatou que o filho estava em frente de casa em uma rua sem saída junto com outras crianças quando o animal escapou do quintal vizinho.

“Ele estava brincando na frente da minha casa, com outras crianças, quando o cachorro se soltou do quintal. O portão estava aberto porque a família estava trocando ele de lugar. Ele veio direto para a rua e atacou meu filho”, afirmou.

Ainda segundo Rafael, não teria sido a primeira vez que o animal apresentou comportamento agressivo. 

“Já é a terceira vez com ele. A gente já vinha conversando com a família, pedindo providência, mas ninguém tomou”, relatou. 

Após o ataque, a criança foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde. “O susto foi muito grande. A gravidade foi grande na perna dele, mas graças a Deus foi só na perna. Foi um livramento”, disse o pai. 

Rafael também afirmou que o cachorro não seria vacinado e que, por orientação médica, a criança deverá permanecer sob observação por cerca de dez dias. 

“O cachorro nunca tomou vacina. O médico pediu para ele ficar em observação por dez dias por causa da questão da vacinação”, declarou. 

O pai ainda criticou a forma como o animal seria mantido no imóvel vizinho. 

“É um cachorro que fica largado no quintal, preso o tempo todo. Não tem cuidado. A gente nunca esperava que isso fosse acontecer conosco”, completou.

