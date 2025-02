Criança é transferida de São Pedro da Aldeia para Niterói em aeronave para atendimento ágil

Nesta quinta-feira (20/02), o Apoio Domiciliar de São Pedro da Aldeia uniu forças com a equipe do SAMU de transporte aéreo para garantir um atendimento ágil e seguro.

A ambulância municipal realizou a transferência de uma criança do Hospital Pediátrico para a aeronave, em conjunto com a equipe do SAMU, garantindo todo o suporte necessário ao paciente.

O destino foi o Hospital das Clínicas de Niterói, onde o paciente seguirá recebendo os cuidados necessários.

“Seguimos comprometidos em oferecer o melhor suporte e atendimento”, comentou a coordenadora de enfermagem do Apoio Domiciliar, Cristina Amaral.