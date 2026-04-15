Crianças andam a pé em estrada de terra após ônibus escolar quebrar em zona rural de Cabo Frio

Uma turma de crianças da Escola Municipal Agrisa, na zona rural e quilombola de Cabo Frio tiveram que descer do ônibus escolar e andar a pé por uma estrada de chão, na manhã desta terça (14).

Segundo Regina Severino Soares, presidente do quilombo Espírito Santo, os alunos estavam a caminho da escola após fazerem uma visita educacional na região quando o transporte deu pane elétrica hoje às 11h.

O episódio aconteceu menos de uma semana depois das mães denunciarem as condições do ônibus escolar oferecido para as crianças quilombolas e da zona rural da cidade.

Desde o início do passeio, Regina conta que o ônibus já dava sinais de defeito e falha mecânica.

“Por fora parece um ônibus que está bom, mas a parte elétrica não funciona”, explica.

No registro feito por ela na manhã de hoje, as crianças aparecem andando em uma estrada de terra após o ônibus para de funcionar. Ela afirma que as crianças tiveram que aguardar cerca de uma hora e meia até um outro ônibus ser enviado para levá-las à escola.

“O ônibus deixou as crianças a pé e estamos retornando com elas para o território para que não fiquem no sol. Esse é o ônibus que Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, tem”, destaca.

Em outro relato, Regina pontua que funcionários da escola tiveram que tentar resolver a situação:

“Mais uma vez o ônibus escolar deixando os alunos a ver navio dentro do quilombo Espírito Santo. O motorista e o professor estão tentando dar um jeito para levar as crianças para a escola”, ressalta.