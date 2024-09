Criminosos do Complexo do Alemão, da Maré e de Búzios são presos em Cabo Frio

Polícia Militar prende criminosos do Complexo do Alemão, do Complexo da Maré e de Armação dos Búzios nesta quarta-feira (4) em Cabo Frio.

Após troca de informações entre o setor de inteligência e da Polícia Federal, uma equipe da PM foi até um condomínio em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio, onde os criminosos vindos do Complexo do Alemão, Complexo da Maré e do Bairro da Rasa em Búzios, estariam escondidos e reunidos para planejar ataques à facção rival no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio.

Ao chegar no local, houve troca de tiros, mas quatro homens foram capturados.

A PM apreendeu também um revólver calibre 38, dois carregadores com munições de calibre 9mm, seis aparelhos de celular e um carro.

Um dos presos, de 32 anos, possui 84 passagens pela polícia, vindo da comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Os homens foram conduzidos à 126 Delegacia de Polícia de Cabo Frio. Todos permaneceram presos autuados por porte ilegal e associação criminosa.