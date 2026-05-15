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Criminosos invadem unidade de saúde em Cabo Frio e deixam bilhetes após furto: ‘Pão velho! E não tem manteiga d’gato’

Jornal de Sábado
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Criminosos invadiram a unidade do Estratégia Saúde da Família (ESF) Samburá, em Cabo Frio, durante a madrugada desta quinta-feira (14), furtaram três tablets usados pelas equipes de saúde e deixaram bilhetes com mensagens de deboche. 

Em um dos recados, os invasores escreveram: “Olha não vai ter um ataque cardíaco KKKKK. O Danone está vencido. Olha no copinho”. Em outro, disseram: “Mano que Danone ruim. Pão velho! E não tem manteiga d’ gato”. 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o caso foi descoberto nas primeiras horas da manhã, quando funcionários chegaram para iniciar os atendimentos e perceberam sinais da invasão. A Polícia Civil foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado.

Durante a tarde, a unidade recebeu a perícia técnica para os levantamentos sobre o crime. Por causa dos procedimentos realizados no local, o atendimento no ESF Samburá ficou suspenso ao longo desta quinta-feira. 

Os tablets furtados eram utilizados pelas equipes da unidade para atendimentos e registros de pacientes. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre suspeitos identificados ou presos. 

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde lamentou o ocorrido e informou que acompanha o caso junto às autoridades competentes. A Polícia Civil investiga a autoria da invasão e do furto. 

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