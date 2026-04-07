Criminosos rendem funcionário e roubam celulares em loja de Araruama

Um assalto a uma loja foi registrado na manhã de sábado (4) em Araruama. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o crime aconteceu.

No local, um funcionário e um cliente estavam no estabelecimento quando um homem chega e pede para entrar. Assim que a porta é aberta, ele anuncia o assalto. Em seguida, o suspeito pergunta por um sensor e manda o funcionário abrir novamente a porta para que os comparsas entrem.

Outros dois homens, usando capacetes e carregando malas, entram na loja. Eles começam a recolher produtos das prateleiras. O funcionário chega a informar que não havia itens nas caixas, mas, mesmo assim, os criminosos fazem ameaças.

Toda a ação dura cerca de um minuto e meio. Os assaltantes levam três celulares que estavam no balcão; um deles do cliente que está na loja, além de aparelhos de mostruário e acessórios, como fones de ouvido e carregadores.

O caso foi registrado na delegacia da cidade. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento. Agentes analisam imagens de câmeras de segurança para identificar os autores do crime.