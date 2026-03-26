Criminosos roubam cerca de R$300 mil do empresário e influencer João da Roçadeira, em Araruama

Na manhã desta quinta-feira (26), o empresário João da Roçadeira, publicou um vídeo em suas redes sociais, registrados por câmeras de segurança, o momento exato em que ele foi rendido por dois criminosos armados, ao chegar em casa.

Ele relata que foi amarrado junto com sua esposa, e que seus filhos foram levados para o quarto.



Durante a ação, os criminosos levaram um valor estimado em R$ 300 mil reais em cordões e pulseiras de ouro.

Ele informou que estão bem e que foi um grande susto. “Um susto da po****. Eu jamais imaginei que eles iam me pegar dentro de casa, envolver minha família. Eu imaginei sim que ia ser roubado uma hora ou outra. Eu já estava preparado para ser assaltado, tanto que ando com segurança. Mas imaginei que ia ser na rua ou na loja”, disse.