Cultura de São Pedro da Aldeia realiza Baile de Dança de Salão com temática junina nesta sexta

Os amantes da dança têm um encontro marcado nesta sexta-feira (27/06), a partir das 19h30, na Casa do Artesão de São Pedro da Aldeia. A Secretaria Municipal de Cultura promove mais a 10ª edição do Baile de Dança de Salão, desta vez em clima de festa junina. A programação é gratuita e promete muita animação, com aulões de forró e a tradicional quadrilha, reunindo alunos, instrutores e convidados da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou a importância do evento. “O Baile de Dança de Salão é uma noite muito esperada pelos alunos do instrutor Alex Salles. Todos podem colocar em prática o que aprenderam nas aulas e confraternizar em clima de festa junina. É uma excelente opção para os amantes da dança se reunirem”, afirmou.

A 9ª edição do Baile de Dança de Salão em 2024 teve a tradicional quadrilha e foi um sucesso

Fotos: Arquivo/ SEMUC PMSPA

Responsável pela condução do baile e dos aulões de forró, o professor Alex Salles, mais conhecido como Lelek, falou sobre a proposta da iniciativa. “É sempre uma alegria proporcionar momentos como esse. O baile é um espaço de troca, celebração e valorização da cultura popular e, em junho, não poderia faltar o forró e a quadrilha. Vamos fazer uma festa bonita, com muita dança e alegria”, disse o instrutor.

A orientação é que os participantes, as duplas ou casais, compareçam vestidos a caráter e utilizem calçados fechados, que proporcionem conforto, segurança e liberdade para os movimentos. A Casa do Artesão fica localizada na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro de São Pedro da Aldeia.