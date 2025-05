Dalmo Cardoso lança candidatura à presidência do PT de Búzios

Dalmo Cardoso anunciou oficialmente sua candidatura à presidência do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Armação dos Búzios. Dalmo busca renovar e ampliar a atuação do partido no município e criar um amplo debate entre as forças progressistas de toda região.

O lançamento da candidatura ocorreu neste fim de semana, durante um encontro com militantes, lideranças comunitárias e representantes da juventude e dos movimentos sociais. Em seu discurso, Dalmo defendeu um PT mais próximo das lutas populares e com maior inserção nas periferias e comunidades tradicionais da cidade.

“Queremos construir um partido vivo, participativo, que dialogue com a base e que esteja presente nas causas do povo buziano”, afirmou o candidato.

A candidatura de Dalmo ganhou ainda mais força com a presença do amigo e Secretário Especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano. Reconhecido como uma das principais lideranças do PT fluminense, Ceciliano destacou a importância da renovação nos diretórios municipais e elogiou a atuação de Dalmo na militância partidária.

Também esteve presente o ex-Deputado Federal por dois mandatos e diretor da Rádio Litoral FM, Bernardo Ariston.

A eleição para o comando do diretório municipal está prevista para o segundo semestre, dentro do processo de eleições diretas internas do partido (PED 2025).