Defesa Civil de Arraial do Cabo cadastra moradores que vivem em área de risco

A Defesa Civil de Arraial do Cabo esteve no Morro da Cabocla nesta quinta (28) e sexta-feira (29) para realizar o cadastramento de moradores que vivem em áreas de risco.

O trabalho contou com a parceria do CRAS Central, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e da ESF Cabocla, da Secretaria de Saúde, reunindo esforços para atualizar as informações das famílias que residem na região.

Com os dados atualizados, a equipe passa a ter um banco de informações mais preciso para agir de forma rápida e eficaz em situações de emergência. Segundo a Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública, a ação faz parte do conjunto de medidas preventivas que buscam reduzir riscos e garantir mais segurança à população.

