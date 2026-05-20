Defesa Civil de Arraial do Cabo está em estágio de atenção devido à chuva

A Defesa Civil de Arraial do Cabo informa que o município está em estágio de atenção devido às chuvas que atingem a Região dos Lagos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Marinha do Brasil, há previsão de chuva de moderada a forte intensidade, além de rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h para esta quarta-feira (20).

A Marinha do Brasil também emitiu alerta de ressaca entre os municípios de Paraty/RJ e Arraial do Cabo/RJ, com ondas que podem chegar a 3 metros de altura.

Segundo o aviso, a ressaca terá início às 12h de quinta-feira (21) e seguirá até às 9h de sábado (23), com ondas vindas das direções sudoeste e sul.

A Defesa Civil orienta que moradores e turistas evitem áreas de risco, não permaneçam próximos ao mar durante o período de ressaca e acompanhem os canais oficiais para atualizações sobre as condições climáticas e possíveis ocorrências.