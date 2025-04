A Defesa Civil de Arraial do Cabo está em estágio de atenção devido à previsão da chegada da frente fria no Estado. De acordo com o alerta emitido pelo INMET, há previsão de chuva, ventos intensos e ressaca para o RJ e Região dos Lagos para todo o final de semana. Há Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta é válido de 4 a 6 de abril. Pedimos a todos que evitem áreas de risco, mirantes, praias e que respeitem as orientações dos agentes. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil através do número (22) 99700-0311.