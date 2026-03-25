Defesa Civil de Arraial do Cabo participa de reunião no Conderlagos

Encontro teve como objetivo discutir melhorias para o setor em toda a Baixada Litorânea

A Defesa Civil de Arraial do Cabo participou, nesta terça-feira (24), de uma reunião na sede do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos), em Cabo Frio.

O encontro teve como objetivo discutir melhorias para o setor em toda a Baixada Litorânea. Representantes das Defesas Civis de Casimiro de Abreu, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Rio das Ostras e Araruama também estiveram presentes, assim como representantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

De acordo com o coordenador da Defesa Civil cabista, Ricardo Ferreira, entre as pautas da reunião estiveram a necessidade de equipamentos e o fortalecimento do suporte técnico para os órgãos municipais que atuam na área.

Os representantes das Defesas Civis foram recepcionados pelo secretário-executivo do Conderlagos, Eron Bezerra, e pelo diretor de Planejamento do consórcio, Fernando Frauches.