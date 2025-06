Defesa Civil de Arraial do Cabo retira turistas de área interditada

Neste fim de semana, a Defesa Civil de Arraial do Cabo voltou a realizar ações de conscientização na chamada “Janela do Paraíso”. A área, que fica em uma propriedade particular, já foi interditada diversas vezes pelas autoridades, mas as barreiras de isolamento continuam sendo removidas por frequentadores.

A equipe orientou turistas e moradores sobre os perigos de acessar o local. Mesmo assim, muitos insistem em ignorar os avisos e colocam a própria vida em risco para tirar uma foto.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, por meio da Defesa Civil, reforça que o acesso à Janela do Paraíso é proibido e pede a colaboração de todos para respeitar os bloqueios. A conscientização é essencial para evitar tragédias e garantir que as belezas naturais da cidade sejam admiradas com segurança.