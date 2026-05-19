Defesa Civil de Búzios alerta para previsão de chuva e queda de temperatura nos próximos dias

A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Coordenadoria da Defesa Civil de Búzios, informa que há previsão de tempo instável entre esta terça-feira (19) e sexta-feira (22), em decorrência da passagem de uma frente fria pelo estado do Rio de Janeiro. De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo CEMADEN-RJ, os próximos dias serão marcados por aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva fraca a moderada e declínio das temperaturas.

Segundo a previsão, nesta terça-feira (19) e quarta-feira (20), o céu ficará nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados, e as temperaturas devem variar entre 12°C e 32°C na terça, e entre 12°C e 28°C na quarta-feira.

Na quinta-feira (21), o tempo segue nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia e ventos moderados. A temperatura mínima prevista é de 9°C e a máxima de 28°C.

Já na sexta-feira (22), a tendência é de redução das instabilidades, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvisco ou chuva fraca em pontos isolados. As temperaturas devem variar entre 8°C e 28°C.

A Defesa Civil de Búzios orienta que a população redobre a atenção durante o período de instabilidade climática. Mesmo com volumes variados, evite áreas sujeitas a alagamentos e encostas instáveis. Banhistas e pescadores: evitem o acesso ao mar durante períodos de instabilidade. Em caso de ventos fortes, procure abrigo seguro imediatamente. Fique atento a rachaduras em muros ou casas, isso pode indicar risco de deslizamento.

Em caso de emergência, ligue imediatamente para a Defesa Civil de Búzios: (22) 2350-6008 ou 199 (estadual).