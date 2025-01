Defesa Civil de Búzios interdita acesso à lage no topo do Morro da Ferradura

Nesta terça-feira (14), a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da coordenadoria de Defesa Civil, interditou os dois (02), acessos à lage no topo do Morro da Ferradura. No local existia uma casa, que foi demolida pelo Estado, após a criação do Parque Estadual Costa do Sol, porém ficou uma lage, que as pessoas estavam usando como Mirante.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Búzios, Flávio Salme, por determinação do Ministério Público o acesso foi fechado para evitar acidentes: “No local, já aconteceu diversos acidentes, é muito perigoso, tem buraco de piscina, além da laje não ter proteção. As pessoas vão de moto, de carro e existe risco de acidentes”.

O fechamento do acesso à lage reforça o compromisso da Prefeitura de Búzios com a segurança pública. A medida preventiva da Defesa Civil visa proteger a população e evitar tragédias no Morro da Ferradura.