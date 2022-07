Defesa Civil de Búzios participa da solenidade de formatura dos bombeiros temporários em Araruama 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizou nesta segunda-feira (11), no 27º GBM, em Araruama e no 3º GBM de Niterói, a solenidade de formatura dos Bombeiros temporários, que irão fazer parte do reforçamento dos quartéis de suas respectivas regiões. Cerca de 160 novos soldados vão atuar como combatentes, profissionais de Saúde, motoristas e guarda-vidas nas unidades operacionais

O coordenador da Defesa Civil de Búzios, Daniel Rezende, e o agente Lucas, representaram o prefeito Alexandre Martins no evento. Cerca de 87 novos bombeiros voluntários farão parte das guarnições da Região Litorânea, que inclui Armação de Búzios.

Os novos bombeiros participaram do Estágio de Formação, com aulas práticas e teóricas sobre Técnicas de Combate a Incêndio; Técnicas de Busca e Salvamento; Ordem Unida; Legislação e Regulamentos; Treinamento Físico Militar; Atendimento Pré-Hospitalar; Ética e Conduta de Bombeiro Militar e Redação Oficial.